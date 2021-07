Fermetures de routes en Glâne et en Veveyse

TRAVAUX. Dans le cadre de la réfection de la route cantonale à Châtonnaye, la route de Romont et la route de Fribourg seront fermées à toute circulation dans les deux sens, y compris le giratoire entre la route de Payerne et l’entrée du village côté Torny-le-Grand, cela de ce samedi, 5 h du matin, à ce dimanche, 5 h du matin. Autre fermeture, dans le cadre de la réfection du revêtement sur la route cantonale Châtel-St-Denis-Bossonnens cette fois, la nouvelle route cantonale à Châtel-St-Denis sera complètement fermée à la circulation dans les deux sens, entre l’avenue de la Gare et la route de Palézieux, giratoires y compris, de ce dimanche, 4 h du matin, à ce lundi, 5 h du matin. Ces fermetures engendreront l’impossibilité d’accès à diverses routes communales. Des déviations seront mises…