Huit candidats pour l’UDC Glâne

GRAND CONSEIL. Réunis à Vuisternens-devant-Romont la semaine dernière, les membres de la section UDC du district de la Glâne ont désigné huit candidats dans la course aux élections du 7 novembre au Grand Conseil. La liste comprend trois femmes et cinq hommes. «Nous sommes très heureux de présenter une telle liste, explique le président de la section Philippe Demierre, également candidat au Conseil d’Etat. Elle est composée de cinq personnes exerçant au sein de conseils communaux. Les candidats sont âgés de 20 à 56 ans. Il est primordial pour la section de pouvoir compter sur les jeunes pour se renouveler et montrer aux nouvelles générations que l’UDC est bien présente en Glâne.» VAC

Les candidats au Grand Conseil

Philippe Demierre. Député membre de la commission de finances et gestion,…