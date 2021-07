Il s’assoupit au volant et provoque un accident

AUTOROUTE A12

Lundi peu avant 16 h 30, un automobiliste de 23 ans circulant sur l’A12, entre Châtel-St-Denis et Vaulruz, s’est assoupi au volant. Il a alors touché les deux véhicules qui le précédaient, puis la berme centrale, avant de poursuivre sa route et de finalement se présenter à un poste de gendarmerie, explique la police cantonale dans un communiqué. Il s’est annoncé au poste de police de Bulle, où il a été auditionné et son permis saisi. Quant aux deux véhicules heurtés, l’un d’eux est parti en embardée pour finalement s’immobiliser au milieu des voies de circulation. Blessée, la conductrice de 28 ans a été secourue par les ambulanciers et acheminée vers un hôpital. Le conducteur de l’autre véhicule percuté, âgé de 50 ans, n’a pas été blessé. L’autoroute a été fermée pendant…