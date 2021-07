Jeux d’influence

ARTE, JEUDI, À 20 H 55

En Belgique, Chloé et Claire enquêtent sur les traces du père de Chloé. Sorensen, l’ancien responsable du secteur «recherches» de Saskia, qui vit caché, est persuadé que Didier Forrest a été assassiné. Au même moment, une étude scientifique qui met en cause Saskia, fait la une des médias. Le député Guillaume Delpierre y voit une opportunité de médiatiser son combat législatif, mais Bowman contre-attaque et instille le doute sur la validité de l’étude grâce au travail de Claire... ■