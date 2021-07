L’Etat encourage la pratique du vélo

MOBILITÉ. Le canton veut inciter la population à pratiquer le vélo. Il a présenté mardi une action de promotion permettant à 300 enfants, adultes et seniors de participer gratuitement à des activités proposées par les sections fribourgeoises de Pro Vélo, du TCS et de Pro Senectute dès le mois d’août.

Le Service de la mobilité et celui de l’environnement soutiennent trois activités proposées par des partenaires locaux et s’adressant à des publics différents: cours de conduite enfants-parents, cours de conduite de vélos électriques et balades à vélo accompagnées. En prenant en charge les frais d’inscription de ces trois activités pour 100 personnes chacune – les premiers inscrits – le canton espère voir le nombre de participants augmenter.

Des cours à Bulle, Romont et Châtel-Saint-Denis

