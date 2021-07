La folle histoire de Max et Léon

TF1, JEUDI À 21 H 05

Septembre 1939, la guerre vient d’être déclarée. Max et Léon, deux amis inséparables qui ne font pas grand-chose de leur vie à part la fête, veulent à tout prix fuir le conflit. Malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à se faire réformer. Ils sont incorporés dans l’armée de terre dont ils essaient de s’échapper à maintes reprises. Mais ils échouent à chaque fois à cause de leur maladresse. Ils sont alors envoyés en Syrie pour une mission. Contre toute attente, ils la mènent à bien et reviennent en France où ils sont chargés de mener des opérations d’espionnage et de passer les lignes allemandes... ■