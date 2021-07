La ville de Bulle à l’heure du critérium ce samedi

CYCLISME

Le troisième Critérium en ville de Bulle a lieu ce samedi sur le circuit de 800 mètres autour de la place du Marché. «Nous avons déplacé la course du mercredi au samedi en espérant attirer plus de spectateurs et de participants de tout le pays», glisse le président Florent Després. Les épreuves juniors démarrent dès 10 h 45. Les dames enchaîneront vingt tours dès 15 h 15, les hommes trente tours dès 17 h 15. Vainqueur surprise l’an dernier, le Charmeysan Guillaume Gachet (22 ans) sera l’un des favoris à sa succession. A noter enfin que les inscriptions sur place seront possibles.