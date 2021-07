Le canton veut améliorer la qualité des eaux

Ce plan a pour priorité d'améliorer la qualité des eaux du canton. Il prévoit le renforcement des activités existantes et propose de nouvelles mesures ciblées, dont l'efficacité fera l'objet d'un contrôle. L'Etat préconise notamment le renforcement de la formation et du conseil des agriculteurs autour des questions phytosanitaires et un soutien financier cantonal lors de la réduction de l'utilisation d'herbicides.

Parmi les nouvelles mesures, figure également la sensibilisation des particuliers à cette problématique environnementale. Il leur sera proposé des alternatives aux entretiens chimiques. Le projet vise aussi à améliorer les connaissances et les pratiques des employés communaux qui utilisent des produits phytosanitaires. ATS