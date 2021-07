Le chômage a encore diminué en juin

MARCHÉ DU TRAVAIL. Le marché de l’emploi fribourgeois maintient le cap en juin, grâce aux assouplissements des restrictions Covid. Dans le canton, le taux de chômage s’établit à 2,8%, soit une diminution de 0,3 point par rapport au mois précédent. A l’échelle nationale, il s’établit également à 2,8% (– 0,3 point), communique le Service public de l’emploi. Cette baisse s’observe dans tous les districts fribourgeois, plus précisément avec un taux de 3% pour la Gruyère (– 0,3 point), 3,5% pour la Glâne (– 0,3 point), 2,9% pour la Veveyse (– 0,5 point) et 3,4% pour la Sarine (– 0,3 point). Au cours du mois, le canton recense 9152 demandeurs d’emploi, soit 369 de moins qu’en mai 2021 et 414 de moins qu’en juin 2020.