Le cinéma mexicain contestataire, fou et méconnu

Le cinéma mexicain et son histoire sont mis l’honneur pour la

35e édition du Festival international de films de Fribourg.

ISAAC GENOUD

FIFF. Plus de 40 cinéastes, dont de grands noms comme Alejandro González Iñárritu ou Guillermo del Toro, ont livré leur top 3 des films produits dans leur pays. Les six plus nommés sont à voir jusqu’à la fin de la semaine dans le cadre du Festival international de films de Fribourg. Présentation avec Thierry Jobin, directeur du FIFF et artisan de cette anthologie inédite.

Après l’Iran en 2014, c’est au tour du cinéma mexicain d’être au cœur de cette nouvelle édition du FIFF. Pourquoi ce choix?

A cause d’une certaine frustration. Au cours des années, on a reçu plusieurs fois des cinéastes mexicains au FIFF et en discutant, ils parlaient tout à coup de…