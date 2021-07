Le folklore aura son festival à Fribourg

ÉVÉNEMENT. Les Rencontres de folklore internationales de Fribourg (RFI) auront lieu du 16 au 21 août dans la salle omnisports à St-Léonard. Elle sera aménagée en salle de spectacle afin d’accueillir les représentations principales. La 46e édition du festival se déroulera sous une forme adaptée, conforme aux normes sanitaires et impliquant un certificat Covid obligatoire. Six groupes folkloriques viendront de toute l’Europe: la Pologne, l’Espagne, la Roumanie, la Serbie, la Slovénie et la Suisse. «Il a été possible d’organiser une coopération avec plusieurs groupes dans le respect des conditions sanitaires», indique Lauriane Zosso, directrice artistique des RFI. Les spectateurs pourront découvrir clarinettes, violons, accordéons, cornemuse espagnole, trompette et tuba. Le programme…