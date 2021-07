Le Marathon sans fin

RTS1, VENDREDI, À 20 H 05



«Tout le monde peut participer au Marathon de New-York.» C’est ce qu’assure Pierre Morath. Chiche? Pierre lance ce défi à cinq candidats romands, femmes et hommes, tous volontaires, mais a priori pas du tout disposé.es pour une telle aventure. Le coach parviendra-t-il à transformer des sédentaires endurci.es en «finisher» d’une course à pied longue de 42 km? Cinq épisodes pour suivre l’aventure d’Eric, Mélanie, Sacha, Sandra et Tania, aux côtés de leurs coaches Ludivine et Pierre, dès le vendredi 9 juillet.

Episode 3. Nos cinq candidat.es abordent la suite de leur préparation de manière plutôt idéale, avec un seul rêve en tête, franchir la ligne d’arrivée du Marathon de New York dans maintenant… quatre mois. Mais soudain, tout s’écroule et une terrible nouvelle…