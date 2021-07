Le plaisir compétitif des frères Dénervaud

Les trois frères Dénervaud ont signé de belles performances lors de la Glèbe Bike samedi dans le Gibloux, remportée par Nicolas Lüthi.

MÉLANIE GOBET

VTT. «Passage à la tour du Gibloux, Rémy Dénervaud est en tête», annonce le speaker de la Glèbe Bike samedi à Estavayerle-Gibloux. Quelques minutes plus tard, le vététiste des Sciernes-d’Albeuve bouclait le parcours de 33 km en troisième position (1 h 26’55), derrière les Neuchâtelois Nicolas Lüthi (1 h 25’32) et Julien Vuilliomenet (1 h 26’07). En ne manquant pas de taper dans la main de son papa Eric, au bord de la route, et de guetter l’apparition de son frère Maxime, cinquième.

«Je suis parti fort et j’ai un peu trop donné, raconte le Gruérien de 25 ans. Au sommet, j’ai entendu les encouragements du public pour les poursuivants peu après…