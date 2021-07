Les dégâts liés aux intempéries estimés à 50 millions de francs

Les orages de grêle particulièrement violents ont endommagé de nombreux bâtiments, en particulier les toitures, les façades, les chapeaux de cheminée et la ferblanterie. Les régions de Bulle, de Charmey, du Lac noir et d’Estavayer-le-Lac ont été les plus touchées. Des inondations régulières ont par ailleurs frappé l’ensemble du canton.

Les entreprises spécialisées dans le bâtiment ainsi que les experts sinistres ont été extrêmement sollicités. Des priorités ont donc été données, notamment pour la mise hors d’eau des bâtiments les plus touchés. «Le dernier évènement d’aussi grande ampleur était celui de l’épisode de grêle de 2009 qui avait touché 15 000 bâtiments et causé pour 110 millions de francs d’indemnisation», relève l’ECAB dans son communiqué. Cinq années avaient été nécessaires pour réparer et remettre en état l’ensemble des bâtiments.

L’ECAB rappelle également la marche à suivre en cas de sinistre. L’assuré doit d’abord prendre les mesures nécessaires pour empêcher une aggravation des dommages, avant de s’occuper lui-même des demandes d’offres et de l’attribution des travaux. Les sinistres peuvent être annoncés par téléphone au 026 305 93 00 ou sur le site internet www.ecab.ch. ACN