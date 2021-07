Les films qu’on n’a pas vus

Sans se prendre la tête

CINÉ D’ÉTÉ. Il paraît que l’été, les gens… Non, pardon: il paraît que c’est l’été, et que les gens n’aiment pas se prendre la tête durant cette saison dite chaude. Ça tombe bien, les films sortis cette semaine au Prado semblent parfaits pour le pur divertissement qui ne cause pas trop de nœuds dans la cervelle.

D’abord Fast & Furious 9 . Pas grandchose à en dire. C’est le neuvième épisode, donc soit vous avez vu les huit précédents et vous pouvez foncer sur celui-ci, il ne devrait pas décevoir. Soit vous les avez manqués et vous pouvez aussi y aller sans trop craindre de ne pas comprendre l’histoire. Mais il faut aimer les vroum-vroum, les crac-boum-hue et les biscoteaux de Vin Diesel.

L’autre film qui promet de ne pas prendre la tête s’appelle Mystère à…