Les maillots de football vintage ont aussi la cote en Gruyère

Les Bullois Lénaïc Rauber et David Emre vendent des maillots de football rétro sur leur compte Instagram Sport vintage boutique.

Loin de toucher uniquement les collectionneurs, le phénomène vintage influe aussi sur le merchandising de certains clubs professionnels.

Les maillots contemporains souffrent aussi de leur succès, comme l’a prouvé la ruée sur les maillots suisses après le succès contre la France.

GLENN RAY

FOOTBALL. L’idée est avant tout partie d’un constat. Les Bullois Lénaïc Rauber et David Emre, fans assidus de football, ont la fâcheuse habitude de ramener un ou plusieurs maillots dans leurs bagages lorsqu’ils partent en voyage. Au point d’arriver à saturation. «Nous cumulons plus de 200 maillots à nous deux, rigole David Emre. Et il y en a certains que je n’ai jamais…