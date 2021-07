Les tireurs gruériens appelés

TIR. Qui succédera à Jérémy Andrey (300 m) et Lucas Jaquet (25 m) au titre de roi gruérien du tir fédéral en campagne? La réponse tombera à l’issue de ce week-end organisé par la fédération gruérienne en collaboration avec les sociétés de Bas-Intyamon et de Bulle-Grevîre. Dix cibles à 300 m seront à disposition vendredi, samedi et dimanche au stand de Grandvillard. Le pistolet à 25 m se tiendra, lui, au stand du Verdel à Bulle.

«Tous les populaires sont les bienvenus, invite Bertrand Gaillard, nouveau président de la fédération gruérienne. Ce week-end s’annonce bien, à voir la satisfaction des gens venus au tir anticipé. Je peux déjà dire qu’il y a eu un excellent résultat de 70 points.» Un total atteint l’an dernier par quatre tireurs et synonyme de victoire.

A noter enfin que le…