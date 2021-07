Musique et cinéma, une histoire d’amour depuis la nuit des temps

Au cœur de sa programmation, le Festival international de films de Fribourg consacre une section à la musique. Présentation avec Jean-Philippe Bernard, l’auteur de cette sélection.

CHRISTOPHE DUTOIT

On l’a vu avec le choix du public – The Wall, Hair, The Blues Brothers– cinéma et musique vivent une histoire d’amour depuis longtemps…

Jean-Philippe Bernard: Exactement. On a fait la même constatation. En fait, cette histoire remonte à la nuit des temps. Puisque, sauf erreur, le premier film parlant est Le chanteur de jazz, en 1927. Enormément de choses ont été faites dans ce domaine. Et cela continue, tant sur le plan de la fiction que du documentaire.

Comment avez-vous opéré votre sélection pour cette section Cinéma de genre: musique?

Contrairement au choix du public, axé sur des…