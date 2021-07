Nuage de nostalgie au fumet persistant

Cet été, La Gruyère évoque quelques parfums qui rappellent la saison chaude et ses souvenirs. Comme celui de l’âtre et du chalet, quelque part entre les sapins et les sommets.

SOPHIE ROULIN

MONTAGNE. Il suffit de pousser la porte de vieux bois, grisé par le soleil, pour s’en remplir les narines. La fumée des feux passés a empli chaque recoin du trintsâbyo autant qu’elle a noirci l’intérieur de la borne. La fraîcheur un peu humide indique qu’aucun visiteur n’a dérangé le sanctuaire ces derniers jours. Elle annonce aussi que le prochain feu aura un peu de peine à prendre et que les larmes dues à la fumée ne sont pas loin. La porte reste ouverte pour laisser entrer le soleil et ranimer les pierres brutes qui habillent le sol. Réchauffé, l’air prend l’odeur de l’été, celle de l’herbe qui…