Personnel soignant vacciné en EMS

AFIPA. L’Institution fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA) recommande vivement à ses membres la vaccination du personnel. «Dans les dernières recommandations aux EMS du mois de juillet, l’Office fédéral de la santé publique relève que “les institutions doivent s’attendre à de nouvelles flambées durant l’automne et l’hiver. Il est possible de réduire fortement ce risque grâce à une bonne couverture vaccinale des résidents et du personnel de santé”.»

Ces avertissements ainsi que l’augmentation actuelle des cas de Covid-19 en Suisse depuis l’allègement des mesures, incite l’AFIPA à «recommander vivement au personnel des établissements de santé de se faire vacciner au plus vite. Actuellement, la couverture vaccinale est très élevée chez les résidents, mais insuffisante…