On peut à nouveau naviguer sur le lac de la Gruyère et se baigner sans s’inquiéter de la qualité de l’eau

LOISIRS

L’interdiction de naviguer sur les lacs de Neuchâtel, de Morat et sur le canal de la Broye est prolongée jusqu’à révocation par le Conseil d’Etat, communique l’Organe cantonal de conduite (OCC). Pour les lacs de la Gruyère et de Schiffenen, l’interdiction a été levée hier. La décrue a débuté, mais la situation reste critique et la prudence est de mise, y compris pour la baignade. La qualité de l’eau ne pose en revanche plus problème sur la plage de Gumefens et de Pont-la-Ville, selon les dernières analyses. Pour la balade, le tour du lac de Monsalvens a rouvert, sauf pour le tronçon qui relie Motélon au barrage, mais le sentier du lac de la Gruyère est toujours considéré comme impraticable.