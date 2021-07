Photovoltaïque sans silicium

Depuis longtemps, photovoltaïque rime avec silicium. Mais d’autres matériaux émergent, notamment les cellules à pérovskites, qui offrent d’excellentes perspectives, au niveau des rendements et de la production, dans un avenir proche.

XAVIER SCHALLER



«Le nouvel espoir du photovoltaïque», «une des technologies les plus prometteuses», «des progrès fulgurants», «perspectives énormes»… A lire les publications, les cellules à pérovskites constituent le nouvel Eldorado de l’électricité solaire. Il faut dire que l’enjeu est de taille: fabriquer des panneaux moins chers, plus facile à produire et à recycler, avec moins d’énergie, mais tout aussi efficaces que ceux au silicium – le matériau semiconducteur qui a permis l’avènement des puces électroniques.

Des équipes de l’EPFL, du Laboratoire…