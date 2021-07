Plus de 2300 nouveaux pros

FORMATION PROFESSIONNELLE. «Avec plus de 2300 lauréats en possession d’un CFC, d’une AFP ou d’une maturité professionnelle, l’économie fribourgeoise n’a pas de souci à se faire pour sa relève.» Dans son communiqué, la Direction de l’économie et de l’emploi tire un bilan très positif des examens de fin d’année. «Malgré cette deuxième année particulière, les chiffres démontrent que les partenaires de la formation professionnelle ont tout mis en œuvre pour mener ces jeunes professionnels à leur réussite.» La quasitotalité des procédures de qualification se sont déroulées selon le processus habituel. «Sur un total de 2266 candidats répartis entre AFP et CFC, le taux de réussite moyen s’élève à 91%.» Pour les maturités, le nombre de réussites a légèrement baissé avec un taux à 96,8% (97,8% en…