Projet de nouvelle caserne à Rue

RUE. Vendredi, la commune de Rue a déposé la mise à l’enquête du projet de nouvelle caserne située à l’entrée de la ville (photo). L’an dernier, le Conseil général avait validé le remaniement de parcelles nécessaire à cette construction. Si tout se déroule comme prévu, le projet pourrait être inauguré en automne 2022. Comme annoncé il y a un an, ce nouveau bâtiment assurera la triple fonction de centre de sapeurspompiers, de poste de gendarmerie et d’abri PC. Le sous-sol accueillera ce dernier qui comptera environ 603 places, tandis que le rez-de-chaussée et le premier étage hébergeront gendarmes et pompiers. Les coûts de construction restent identiques à ceux annoncés. Selon le syndic de Rue Joseph Aeby, le montant total est estimé à 4 millions de francs. S’agissant d’un projet…