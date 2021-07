Révolution!

FRANCE 2, MARDI, À 21 H 05

Au printemps 1789, la France est fracturée par les inégalités sociales. Dans un faubourg de Paris, la caméra suit Jonas, Athanase et Gabrielle, témoins de l’embrasement du peuple. Au même moment, le Tiers-Etat gagne son bras de fer contre le roi. Avec l’appui du clergé, il forme la première Assemblée nationale. Mais Louis XVI fait appel à 20 000 soldats, en partie allemands et suisses. C’est le début de l’engrenage. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris et la toute nouvelle garde créée par la Commune de Paris affrontent les troupes royales et fait tomber la Bastille. Le roi doit renoncer à son pouvoir absolu. Face aux révoltes populaires de l’été, la nouvelle assemblée vote la fin des privilèges et adopte, le 26 août, la Déclaration des droits de l’homme et…