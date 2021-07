Respecter les interdictions d'accès malgré le beau temps

Le niveau des lacs est en phase de stabilisation. Mais «une bise de force 4 est annoncée et peut provoquer des vagues sur les lacs pouvant par endroits atteindre jusqu’à un mètre de haut», prévient la police. De nouveaux sinistres sont prévisibles.

Entre vendredi et dimanche, l’intervention des pompiers a été sollicitée à une cinquante de reprises pour des inondations d’habitations, de caves et d’autres locaux. Les communes de la Broye et du Lac situées au bord des lacs de Neuchâtel et Morat ont été principalement touchées, ainsi que quelques communes du district de la Sarine.

Des mesures de restrictions et d’interdictions d’accès ont été mises en place sur la majeure partie des berges des lacs cités. «Plusieurs chutes d’arbre et glissements de terrain ont également nécessité l’intervention des services communaux et cantonaux.»