Succès pour le bois brûlé

Un procédé ancestral d’origine nippone fait de plus en plus d’adeptes chez les architectes. La technique du bois brûlé consiste à carboniser du bois de construction afin de le rendre moins vulnérable au vieillissement. Une entreprise dans le Jura a rationalisé et modernisé le processus.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

C’est une technique ancestrale qui vient du Japon. Elle donne une couleur très foncée, quasiment noire, au bois en carbonisant sa surface. Il y a une dizaine d’années, elle a été remise au goût du jour en Suisse: quelques voyageurs architectes ont ramené des souvenirs nippons de façades en bois brûlé. Les entreprises professionnelles helvétiques ont été méfiantes, peu attirées par cette couleur moins conventionnelle. Une seule d’entre elles a décidé de moderniser le processus, afin de…