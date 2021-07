Thalmann signe au Bétis Séville

FOOTBALL. La gardienne bulloise Gaëlle Thalmann s’est engagée pour deux ans avec l’équipe féminine du Bétis Séville. En fin de contrat avec le Servette FC Chênois Féminin, l’internationale helvétique de 35 ans était à la recherche d’un nouveau défi après le titre de championne de Suisse fêté en mai dernier. «Je suis très heureuse d’être ici, c’est une belle opportunité, a-t-elle réagi dans une vidéo diffusée par le club andalou. C’est aussi l’occasion pour moi de jouer dans un nouveau pays.»

Après l’Italie, l’Allemagne et la Suisse, Gaëlle Thalmann découvrira en effet un quatrième championnat sous les couleurs du Bétis Séville. Elle espère faire bénéficier le douzième du dernier exercice espagnol de ses compétences. «L’équipe est très jeune et j’espère l’aider du mieux possible grâce à…