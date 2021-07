Tokyo, «comme un pincement au cœur»

Sobre et à huis clos, la cérémonie d’ouverture a officiellement ouvert les jeux Olympiques vendredi à Tokyo. Un moment particulier pour l’ancien judoka romontois Ludovic Chammartin, qui avait participé aux JO 2012 et 2016.

QUENTIN DOUSSE

JEUX OLYMPIQUES. Pour chacun, la cérémonie d’ouverture constitue le premier souvenir olympique. Le plus marquant aussi, parfois, sachant que 70% des athlètes ne participent qu’une seule fois aux Jeux. A Tokyo vendredi, la grand-messe fut en tout point hors norme. Par sa sobriété, le huis clos et la présence de seulement 6000 des 11000 sportifs engagés. Ils n’étaient d’ailleurs qu’une vingtaine d’athlètes suisses, sur le coup de 21 h 30, à défiler derrière les porte-drapeau Mujinga Kambundji (athlétisme) et Max Heinzer (escrime).

En deux participations,…