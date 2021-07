A Tokyo pour encore grandir

Nouvelle au programme olympique, l'escalade se déroulera sur des murs artificiels.

Les athlètes devront être performants sur trois épreuves pour décrocher l’or, du 3 au 6 août.

La championne du monde zurichoise Petra Klingler représentera la Suisse dans la discipline.

VALENTIN THIÉRY

JEUX OLYMPIQUES. Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble. La devise olympique sied à merveille à l’escalade sportive, qui fait sa première apparition aux Jeux. A Tok yo, ving t hommes et vingt femmes se départageront au terme de trois épreuves testant leur vitesse (le speed), leur capacité à gravir une voie complexe (la difficulté) et leur puissance (le bloc). Ses vertus, le spectacle et la poursuite de son développement: voilà pourquoi les fans de grimpe se félicitent de sa présence au Japon. Réfléchir…