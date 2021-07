Trente mètres sous terre, une galerie centenaire

Tous les dix ans, un contrôle de l’état de la galerie d’acheminement d’eau du barrage de Montsalvens jusqu’à la centrale de Broc a lieu. Visite dans les entrailles de la roche.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

REPORTAGE. Les bottes se mettent à claquer dans les flaques brunes. Les frontales éclairent la voie, rectiligne et glissante. «La communication ne passe plus dès à présent.» Il faudra un kilomètre et demi avant de retrouver la lumière naturelle. Dehors le soleil brille, il fait bon, c’est l’été ou presque. Trente mètres sous terre, l’air est frais, presque froid, et l’obscurité s’empare de tous les sens. Bienvenue dans la galerie d’amenée de l’eau provenant du bassin d’accumulation de Montsalvens, contrôlée tous les dix ans par des spécialistes de Groupe-E.

«On profite de l’arrêt d’exploitation de…