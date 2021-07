Un lasergame en plein air, entre stratégie de jeu et sueur

La station de La Berra propose une nouvelle activité depuis samedi: un lasergame en pleine forêt, juste en dessous du gîte d’Allières. Un groupe est venu s’essayer au camouflage et au tir fictif le temps d’un jeu prenant et éprouvant.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

AVENTURE. Un marqueur (et non pas un pistolet) qui fonctionne à infrarouge, un bandeau sur la tête, un groupe d’amis et un espace assez grand dans la nature. C’est tout ce qu’il faut pour se lancer dans une partie de lasergame en plein air. La toute nouvelle activité proposée par la station de La Berra a conquis ses premiers joueurs ce samedi. Au total, 21 personnes se sont retrouvées dans la forêt près du gîte d’Allières. Nelson Oliveira et Miguel Fernandes, les deux maîtres du jeu, se chargent d’en expliquer le déroulement. «On va faire…