Un pur délire Belle Epoque

Le Bürgenstock Resort offre le luxe des plus grands palaces du monde. Mais le site offre des loisirs tout simples, comme la montée au Hammetschwand dans le plus haut ascenseur extérieur d’Europe, inauguré en 1905.

JEAN GODEL

Et si l’on s’offrait un tour en ascenseur? Pas n’importe lequel, mais le plus haut ascenseur extérieur d’Europe, celui du Hammetschwand, au Bürgenstock, le célèbre balcon de Lucerne qui domine le lac des Quatre-Cantons de tout son luxe un brin ostentatoire. Le lift aérien, lui, est plus discret. Il se cache dans la verdure et les rochers, à l’écart des palaces. A son approche, seul le sommet de sa tour trahit sa présence. Alors on comprend ce qui nous attend: le grand frisson! L’ascenseur relie le sentier de la falaise (Felsenweg) au Hammetschwand, à 1132 m, le…