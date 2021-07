Une étape majeure pour Chamblioux

AUTOROUTE. Le projet de «couverture de l’autoroute N12 et du développement urbain dans le secteur Chamblioux-Bertigny» va de l’avant. Le 28 juin, le Conseil d’Etat a approuvé l’adjudication des études d’avant-projet et de projet de couverture de l’autoroute. Le mandat est attribué au groupement multidisciplinaire d’ingénieurs SIBI. Il est composé des bureaux IUB Engineering SA à Givisiez (pilote), BG Ingénieurs Conseils SA à Villars-sur-Glâne, Schopfer & Niggli SA à Lausanne, IM Maggia Engineering SA à Belfaux et HBI Haerter AG à Zurich, détaille le communiqué de l’Etat.

«Cette décision marque le véritable lancement de la planification concrète d’un des plus importants ouvrages de génie civil menés dans le canton depuis plusieurs années.» Couvrir cette portion d’autoroute doit permettre…