Une liste UDC complète et six candidates

L’UDC de la Gruyère annonce sa liste de candidats pour l’élection au Grand Conseil. Réunis en séance jeudi soir, les membres du comité élargi de la section ont avalisé 20 candidats, soit une liste complète. «La liste comporte six femmes et 14 hommes qui représentent toutes les régions de notre district», communique la section. Et d’insister sur la présence de candidates: «Une bonne représentation féminine est à relever. Les femmes auront une place de choix sur la liste, mises après les sortants, afin de valoriser ce bel engagement.»

Deux sortants se représentent: le syndic de Corbières Gabriel Kolly, également candidat à la préfecture, ainsi que le syndic d’Hauteville Bernard Bapst. Quant au sortant Roger Schuwey, il a décidé de se retirer après trois législatures. La liste comprend par…