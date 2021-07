Une semaine de concerts gratuits

CHARMEY. La 1re édition des concerts estivaux se déroule dans la vallée de la Jogne dès aujourd’hui et jusqu’au 31 juillet. Plusieurs groupes et artistes se succéderont pour une série de concerts gratuits dans plusieurs lieux de la région. Au sommet de Vounetz, en l’église de Charmey, aux buvettes des Invuettes, des Gros Chaumiaux, de l’Hauta Chia et à l’auberge de Tissiniva, les spectateurs pourront écouter de la musique aux tonalités jazz, pop et swing. Les artistes sont pour la plupart issus de la Gustav Académie ou de la Haute Ecole de musique. La manifestation est organisée par l’Office de tourisme de la commune, qui recommande de rejoindre les lieux à pied, à vélo ou en télécabine. Le programme est déjà défini: tous les concerts ont lieu l’après-midi et peuvent être annulés en cas…