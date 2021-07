Une vague artificielle a-t-elle sa place sur le lac?

Tribune libre

A propos du projet de vague artificielle à Morlon.

Le projet démesuré de Goya Onda appelle les questions suivantes, d’abord aux Gruériens, mais aussi aux instigateurs de ce projet pharaonique et déplacé.

Pensez-vous vraiment qu’une vague de surf a sa place dans notre belle Gruyère? Pensezvous que les gens de Morlon et de la région ont besoin d’un afflux touristique supplémentaire pour exister? Êtes-vous assez naïfs pour croire que ce projet n’apportera pas de nuisances dans la traversée du village de Morlon? Pensez-vous vraiment que le moment est bien choisi pour ajouter encore un consommateur énergivore à notre réseau, alors que se profile une pénurie d’électricité et qu’on prône les économies d’énergie à tout-va? Un tel projet ne s’inscrit-il pas avant tout dans le but de…