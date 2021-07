Une vingtaine de mineurs sèment le chaos à Farvagny et Vuisternens

GIBLOUX. Entrées par effraction dans la halle de sport, la salle communale ou encore la buvette du foot, murs dépréciés par des tags, poubelles publiques brûlées, terrain de basket incendié à l’aide d’essence, tentative de bouter le feu à une chapelle… Entre décembre 2020 et mai 2021, ces déprédations ont été perpétrées sur des bâtiments et des infrastructures sportives à Farvagny-le-Grand et Vuisternens-en-Ogoz. La police cantonale a communiqué hier que les investigations menées à ce jour ont permis d’identifier 24 auteurs présumés, dont 23 mineurs âgés de 14 à 17 ans. Tous sont domiciliés dans la région et seront dénoncés au juge des mineurs et au Ministère public. Au total, neuf plaintes pénales ont été élucidées. Les dommages les plus onéreux concernent en particulier le terrain de…