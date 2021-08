«Envie d’aller chercher ces émotions de la Coupe»

GENOLIER-BEGNINS - FC BULLE

Le premier tour de la Coupe de Suisse marque la reprise officielle pour Bulle, en déplacement à Genolier-Begnins ce dimanche (15 h) .

Hors jeu. Quatre Gruériens manquent à l’appel: Afonso, Benbachir (suspendus), Brahimaj (vacances) et Dos Santos (blessé).

Enjeu. La préparation estivale aura été à peine plus longue que la pause. Le FC Bulle retrouve la compétition ce dimanche déjà face à Genolier-Begnins, pensionnaire de 2e ligue inter. «Nous nous réjouissons d’autant plus que nous commençons par un match à grand enjeu, souligne Lucien Dénervaud. A nous d’assumer notre statut de favoris. Nous devons passer ce premier tour et rien d’autre.»

Le ton péremptoire de l’entraîneur gruérien indique tant le devoir de gagner que l’excitation d’une (possible) affiche de…