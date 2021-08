«J’ai réalisé l’un des rêves de ma vie»

Pour sa première participation, Mathieu Clément a pris la 10e place de l’Ultra-trail du Mont-Blanc. Une performance notable et inattendue pour le Vuadensois, qui promet de revenir en 2022.

QUENTIN DOUSSE

ULTRA-TRAIL. «Mathieu Clément from Switzerland, a beautiful top ten for the UTMB 2021.» Il était 16 h 09, samedi à Chamonix, lorsque la speakerine célébrait un jeune homme de 26 ans. Mathieu Clément venait de réaliser «l’un des rêves de sa vie» sur l’épreuve de longue distance la plus réputée – et disputée – au monde. Pour sa première participation, le Vuadensois s’est classé 10e de l’Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), remporté pour la quatrième fois par le Français Fran- çois D’Haene en 20 h 46.

Le résultat est de haut vol, la performance impressionnante. Le Gruérien a mis 23 heures et 8…