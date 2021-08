«La Liberté» a 150 ans

MÉDIAS. La Liberté, qui fête son 150e anniversaire, a prévu différentes actions ces prochaines semaines, selon un communiqué. La célébration officielle aura lieu le 1er octobre dans les anciens locaux de la rotative en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

Un spectacle de lectures, monté avec les codirecteurs du Théâtre des Osses Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier, permettra de découvrir quelques histoires drôles sur le métier de journaliste. Des représentations sont prévues dans tout le canton, notamment à l’Univers@lle à Châtel- St-Denis (16 septembre), au CO de Riaz (22 septembre) et au Bicubic de Romont (30 septembre). Le spectacle est gratuit, mais les réservations sont obligatoires (www.laliberte.ch/ tournee, dès le 28 août).

Un livre, baptisé Les conquêtes de La…