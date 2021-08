«La santé plutôt que viser la gloire»

HIPPISME. La relève s’est retrouvée au Chalet-à-Gobet (VD) ce week-end à l’occasion des championnats de Suisse de saut d’obstacles. Un rendez-vous important pour Léa Clément notamment. «Etant en dernière année dans le cadre jeunes cavaliers, j’aurais bien aimé monter sur le podium», souffle l’intéressée, pour qui tout ne s’est pas passé comme espéré.

«Très contente» de ses deux 6es places en qualification, la Bulloise de 21 ans a dû s’arrêter prématurément en finale du concours N145. «Ma jument Dipizora ne sautait plus normalement, peut-être un mal de dos. J’ai préféré préserver sa santé plutôt que viser la gloire d’un résultat aux championnats de Suisse.» Non partante en seconde manche, Léa Clément a rétrogradé au 9e et avant-dernier rang. Elle retenait néanmoins le positif de son…