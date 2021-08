«Nous devons être promus cette saison»

En deuxième division belge, la saison débute ce dimanche pour Léo Seydoux avec Westerlo. Le défenseur vaulruzien est impatient d’entamer ce championnat où seule la promotion sera belle.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Il avait terminé la saison sur une désillusion. Son club de Westerlo, propriété d’un puissant homme d’affaires turc, manquait de nouveau la promotion en première division belge. Quinze semaines et une longue préparation plus tard, la saison reprend avec cette quête identique pour Léo Seydoux. A 23 ans, le latéral vaulruzien ne veut plus attendre pour découvrir l’élite du football belge. Là où il entend se montrer coûte que coûte et lancer définitivement sa carrière.

Au retour de l’entraînement à son domicile de Geel, dans la province d’Anvers, Léo Seydoux a témoigné de ses…