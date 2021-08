«Un très bon travail des clubs»

Le FC Gumefens/Sorens organisait samedi l’Assemblée des délégués de l’Association fribourgeoise de football qui recense 100 clubs pour la saison 2021-2022.

FOOTBALL. «On ne laissera aucun club disparaître à cause de la crise.» Ces mots de Benoît Spicher à l’occasion de l’Assemblée des délégués 2020 ont été confirmés un an plus tard, au même événement. L’Association fribourgeoise de football et son président ont tenu parole. «Grâce à notre soutien, à celui de la Confédération, puis à l’aide que les clubs recevront de l’Etat de Fribourg, livrait Benoît Spicher à Avry-devant-Pont, samedi. Le très bon travail des clubs est aussi à souligner.»

Au niveau financier, l’AFF présente un excédent de 74 811 francs pour l’exercice 2020-2021. Deux raisons principales à ce bilan: les économies réalisées…