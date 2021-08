Ah! les fameuses truites

GASTRONOMIE. Avant même la mise en eau du lac de Montsalvens, la réputation des truites du riau du Motélon n’est plus à faire. Ses eaux limpides sont «le théâtre favori des exploits de nos plus fervents pêcheurs», raconte La Liberté en 1925. Ils taquinent alors la truite pour se nourrir et, déjà, pour arrondir leurs fins de mois. Prix de vente: «Cinq francs le kilo», écrit La Gruyère. Une fortune.

Baraque américaine

En 1921, on comprend vite le nouvel attrait touristique du site. A l’automne, Mademoiselle Jeckelmann rachète une «baraque américaine» à l’entreprise de la Jogne. Elle embauche des ouvriers pour la démonter, la transporter et la remonter à Planavy. Le Restaurant du Lac est inauguré le 1er janvier 1922. Ouvert toute l’année, il bénéficie d’une «situation exceptionnelle à…