Architecture

France 4, JEUDI, À 21 H 05

Musique, théâtre et danse

Au lendemain de la Première Guerre mondiale et aux portes de l’Anschluss, au sein d’une période nourrie d’espoir et de combats, chaque membre d’une même famille, aussi brillant soit-il, compositeur, architecte, philosophe, écrivain, scientifique, actrice, ou peintre, pense encore que donner sa vie pour la pensée et la beauté a un sens. Mais si eux, les plus talentueux des talentueux, n’ont pas pu empêcher le sang du conflit, que feront les humains face à l’imminence d’une nouvelle débâcle? ■