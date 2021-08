Bulle remporte son premier tour de promotion

TENNIS. Les messieurs du Tennis-Club Bulle jouaient en déplacement ce week-end contre les Genevois de Drizia. Ils bouclaient leur premier tour de promotion de 1re ligue entamé il y a deux mois. Les six matches avaient alors été arrêtés à cause de la météo, puis reportés à ce dimanche. Seuls deux ont pu reprendre normalement. Ils se sont soldés par autant de victoires gruériennes. Les quatre autres duels se sont finis en forfaits dont trois en faveur des visiteurs. Avec deux absents et un abandon, Drizia a donc donné trois points aux Bullois. Score final, 1-5. «Ça ressemblait à tout sauf à une rencontre d’interclubs, livre Bastien Kolly, le capitaine et joueur du TCB. Nous ne retiendrons que la victoire. Il nous reste désormais deux tours pour être promus en Ligue C. Nous sommes…