Cap sur l’île du silence

A bord d’un bateau de la société de navigation Zürichsee, on se dirige vers Ufenau, la plus grande île de Suisse. Une croisière sur les eaux alémaniques tout ce qu’il y a de plus doux.

YANN GUERCHANIK

Une île verdoyante hérissée d’une église et survolée d’oiseaux pêcheurs. Pas la mer d’Ecosse, mais les eaux schwytzoises du lac de Zurich. Un ersatz d’exaltation insulaire. Le sentiment d’une finitude quand même. Nul besoin d’être MacKinnon brassant des tonnes d’eau sur Saint-Kilda. Ici, on peut se nommer Müller, mettre des chaussettes dans des sandales, avancer à petits pas de notaire en goguette et passer le bonjour à Ufenau.

La plus grande île de Suisse est à l’échelle du pays: 470 mètres d’est en ouest, 220 mètres du nord au sud. Rien qu’une langue de terre, pas de quoi émoustiller le…