Démonstration d’art verrier au Vitromusée

ROMONT. Dans le cadre de l’exposition Un art vivant au Vitromusée de Romont, l’artiste bernois Daniel Stettler sera présent dimanche pour une démonstration. De 10 h à 17 h, il proposera une immersion dans son processus créatif. Après sa formation de verrier, Daniel Stettler s’est perfectionné pendant une dizaine d’années auprès de Michel Eltschinger à Villars-sur-Glâne. Aujourd’hui dans son propre atelier, le Bernois partage son temps entre la restauration de vitraux historiques et la création d’œuvres plus personnelles. Certaines de ces créations sont visibles dans le cadre de l’exposition temporaire jusqu’au 3 octobre. Organisée pour les quarante ans de l’institution, elle revient sur l’histoire de sa fondation et met à l’honneur les différents artistes ayant marqué la création…