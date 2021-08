De Romont, Kromatix s’en va conquérir un monde nouveau

Installée sur l’ancien site de Tetra Pak à Romont, l’entreprise Kromatix développe des panneaux photovoltaïques colorés. Une technologique unique lui permettant de s’illustrer au niveau international.

VALENTIN CASTELLA

ROMONT. Dans le bureau de Rafic Hanbali, on parle fran- çais, anglais, d’offre venue d’Australie, de projets encore bien gardés, tandis que son téléphone portable ne cesse de vibrer. Longtemps vides, une partie des locaux de l’ancienne usine Tetra Pak revit, et plutôt intensément. Depuis que le directeur de l’entreprise Kromatix et ses collègues ont investi la zone industrielle de La Maillarde, un vent nouveau souffle sur Romont. Capitale du verre et du vitrail, le cheflieu pourrait également bien devenir la capitale du verre… solaire.

Kromatix développe, industrialise et…